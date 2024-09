O Instana AutoProfile é um gerenciador de perfis de desempenho de nível de produção criado para ambientes de produção e desenvolvimento. Ele oferece aos desenvolvedores uma visão contínua e histórica em nível de código do desempenho dos aplicativos, o que é essencial para localizar pontos críticos de CPU, alocação de memória e E/S, bem como gargalos de latência. As métricas de tempo de execução e o monitoramento de erros incluídos complementam os perfis para uma análise abrangente do desempenho. Saiba mais lendo a Documentação de perfil automático do Instana.