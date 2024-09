Jaeger (link fora de ibm.com) é um sistema de rastreamento distribuído, inspirado no artigo de Dapper do Google e OpenZipkin, originalmente lançado como código aberto pela Uber Technologies. Uma parte estendida de observabilidade empresarial, o Jaeger reúne informações sobre fluxos de solicitações de usuários e medições/indicadores de desempenho. Utilizando a API OpenTracing, uma API aberta e neutra do fornecedor, o Jaeger permite que os usuários evitem o bloqueio do fornecedor identificando e coletando dados para análise de aplicativos distribuídos, especialmente do desempenho do aplicativo.

O Jaeger permite que os desenvolvedores integrem funcionalmente o rastreamento em sua base de código personalizada para obter insights e visibilidade do comportamento do aplicativo. As estruturas também podem usar o Jaeger para trazer funções de rastreamento para suas respectivas estruturas.