Anteriormente conhecido como MQ Series, o IBM MQ é um sistema de mensagens de nível empresarial utilizado na transferência de dados entre serviços de aplicativos com middleware de enfileiramento com diversos modos de operação – ponto a ponto, publicação/assinatura e transferência de arquivos. Além disso, os aplicativos podem publicar mensagens para muitos assinantes por multicast. O IBM MQ Monitoring exige a capacidade de identificar quaisquer instâncias do IBM MQ, coletar informações de desempenho da plataforma e dados sobre as filas e gerenciadores de filas.

Com o MQ, se uma mensagem não puder ser entregue imediatamente, ela será protegida em uma fila, onde aguardará até que a entrega seja garantida. O IBM MQ atua como um amortecedor entre aplicativos em ambientes de mensagem assíncrona. Se houver interrupção na rede ou no aplicativo, ele manterá as mensagens em filas especiais até que tudo esteja em execução.

Visualização da arquitetura pub/sub, cortesia do site do desenvolvedor IBM MQ