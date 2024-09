Para instâncias do Spark em execução no AWS EMR, instale o agente Instana nas instâncias do Amazon EC2 dentro do cluster EMR. Se você quiser a implantação automatizada do sensor de monitoramento do Spark, o agente Instana deverá ser colocado em todos os nós no cluster EMR.

O monitoramento do Spark da Instana contém um painel de resumo criado automaticamente que se concentra nos KPIs do aplicativo, incluindo tempo de resposta e carga. O painel também contém as principais métricas de desempenho e configuração da infraestrutura, bem como métricas específicas de dados de processamento do Spark. O painel permite que DevOps e IT Ops vejam todos os dados relevantes do Spark em uma tela, facilitando a compreensão do estado de suas instâncias do Spark.

O monitoramento da integridade e do desempenho das instâncias do Apache Spark exige o conhecimento sobre o próprio Spark, bem como a capacidade de ver as interações e dependências entre as instâncias do Spark em cluster e as interações com outros microsserviços (tanto no envio quanto no recebimento de dados). O sensor de monitoramento do Spark da Instana identifica e colhe automaticamente essas métricas relevantes.