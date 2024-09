O AWS Fargate Monitoring é essencialmente diferente do monitoramento de um ambiente típico de aplicativos ou computação em nuvem. O AWS Fargate não permite que os agentes sejam implementados no host atual, como é comum em cenários de monitoramento. Para monitorar aplicativos e serviços dentro de contêineres no AWS Fargate, o agente deve ser integrado à imagem do contêiner.

Para enfrentar os vários desafios de monitoramento do AWS Fargate, a Instana está aplicando o conhecimento adquirido com nossa tecnologia de monitoramento líder de mercado a AWS Lambda.A Instana coleta um rastreamento distribuído para cada solicitação de cada tarefa ECS.O rastreamento distribuído da Instana é facilmente incorporado à imagem do Docker durante o desenvolvimento, garantindo que nunca existam aplicativos sem monitoramento.Os rastreamentos são correlacionados entre clusters do ECS, Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate e qualquer outra tecnologia monitorada pela Instana, para que haja sempre uma visão de ponta a ponta de cada solicitação de aplicativo.Cada rastreamento também se torna visível e pesquisável com o Unbounded Analytics da Instana.



O AWS Fargate Monitoring da Instana oferece os seguintes recursos: