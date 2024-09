O Instana vai rastrear as métricas e assinaturas de integridade do Dropwizard com granularidade de 1 segundo e criar um evento dentro de 3 segundos se saírem dos limites. O uso do aprendizado de máquina aplicado à detecção de padrões, com uma base de conhecimento selecionada atuando sobre as métricas brutas coletadas, é o que diferencia o Instana de outras soluções de monitoramento. A inteligência é integrada e, portanto, não há necessidade de investir tempo criando e mantendo inúmeras regras de funcionamento para acionar alertas.