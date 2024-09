Uma parte cada vez maior da arquitetura de aplicativos nativos da nuvem, o .Net Core (o link reside fora de ibm.com) é o sucessor do .Net Framework da Microsoft. Lançado pela primeira vez em 2016, o framework .Net Core é de código aberto e multiplataforma (executando em Windows, Linux e MacOS). O monitoramento e o rastreamento do .Net Core exigem detecção de instâncias do .Net Core, visibilidade em nível de código nas linguagens de tempo de execução C# e F# e a capacidade de monitorar o desempenho e rastrear solicitações distribuídas automaticamente. A Instana anunciou o suporte para o gerenciamento de desempenho do .Net Core no Microsoft Ignite em 2018.

Assim como o código de aplicativo .Net tradicional, os aplicativos C# e F# executados no .Net Core são linguagens de compilador interpretadas (ou seja, operam como byetcode), mas em vez de serem executados em uma JVM, são executados em um CLR (Common Language Runtime). Como seria de se esperar da Microsoft, há forte integração com o Visual Studio para desenvolvimento, se desejado. Em maio de 2020, a Microsoft anunciou que o vNext do .Net Core (então na v3) seria denominado .Net 5 (sem “Core”), englobando ambos os frameworks em um único produto.