Os três pilares da observabilidade são: métricas, traces e logs. O Instana descobre e monitora automaticamente os componentes à medida que eles são implantados ou escalados, capturando métricas com uma resolução de 1 segundo. Todas as solicitações são rastreadas de ponta a ponta sem qualquer amostragem. Como parte da instrumentação de tempo de execução da linguagem, as mensagens de registro em WARN ou superior são capturadas como parte dos dados de rastreamento. No entanto, existem várias outras fontes de registros, mensagens abaixo do nível capturado e outros componentes, como caches, armazenamentos de dados, proxies etc. É aqui que uma solução de gerenciamento de logs entra em ação.

O Coralogix é uma solução de gerenciamento de log com um ethos semelhante ao do Instana, para fornecer funcionalidade com esforço de configuração zero ou mínimo.Depois que o link para o painel do Coralogix tiver sido configurado no Instana.É exibido um link no painel do Instana que detalha o Coralogix no contexto dos critérios de pesquisa e do intervalo de datas já definidos.