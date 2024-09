O containerd foi originalmente criado como um gerenciador de tempo de execução de camada inferior para o mecanismo de Docker. O maior caso de uso do containerd é como uma camada entre o mecanismo de Docker e o executor da OCI runC. O containerd é um tempo de execução de alto nível que oferece suporte a vários tempos de execução de baixo nível (como armazenamento e rede, por meio de um manipulador de tempo de execução). Como o containerd está focado em casos de uso operacional, como a execução de contêineres em servidores, ele gerencia todo o ciclo de vida do contêiner do sistema host, desde o armazenamento e a transferência da imagem até a execução e a supervisão do contêiner. Monitorar o ambiente do containerd e os aplicativos executados nesses contêineres exige a capacidade de entender como diferentes componentes de aplicativos são executados no ambiente do containerd.

O gerenciamento de aplicativos baseados em containerd exige visibilidade do desempenho no nível do host, do contêiner, do componente e do código. O Instana automatiza o descobrimento e o monitoramento de aplicativos do containerd. Após a rápida instalação do agente do Instana no host virtual ou físico, o agente descobre automaticamente todos os contêineres e componentes de software em execução no ambiente, implementa os sensores de monitoramento de aplicativos apropriados e começa a rastrear todas as solicitações dos aplicativos de ponta a ponta.