A observabilidade de aplicativos de stack completa fornece todas as informações (infraestrutura, serviços, aplicativos, rastreamentos etc.) em contexto completo uns com os outros e com as solicitações do usuário final que percorrem o ambiente. Além dos dados de integridade e desempenho da VM e do sistema operacional, o sensor de monitoramento do Google Compute Engine da Instana também coleta dados de configuração do GCE, permitindo que a Instana analise e correlacione dados e alterações de configuração com informações de desempenho de aplicativos e serviços.

Todas as informações de configuração e desempenho do Google Compute Engine são resumidas em um único painel de monitoramento GCE, exibindo todas as informações relevantes em um único local para facilitar a solução de problemas e a otimização do desempenho.

O monitoramento de desempenho e observabilidade do GCE gira em torno de métricas de serviço e suas interações com outros serviços ou armazenamentos de dados. A Instana identifica e coleta automaticamente as métricas de serviço relevantes para cada serviço e aplicativo em execução em qualquer ambiente, inclusive em várias nuvens e na nuvem híbrida.