Monitoramento do servidor da web Apache

O agente de monitoramento do Instana detecta a presença do Apache HTTPd e a stack completa de aplicações, instalando automaticamente o sensor de monitoramento apropriado do servidor da web com os sensores de monitoramento do Docker e os sensores de monitoramento do sistema operacional. A única etapa manual é garantir que a página de status do servidor esteja preparada no Apache HTTPd. Esse nível de automação reduz o esforço exigido pela equipe de operações para configurar e manter o monitoramento. Comece a enviar rapidamente dados de métrica com o mínimo de trabalho necessário.

As métricas que normalmente são rastreadas:

Tráfego (solicitações, KBytes)

Tráfego por solicitação

Carga da CPU

Conexões

Detalhes do trabalhador

Consulte a documentação para ver uma lista completa.