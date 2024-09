Monitoramento do Apache Tomcat

O Apache Tomcat é um contêiner de servlet Java em código aberto desenvolvido pela Apache Software Foundation, lançado dentro da Versão 2 da licença do Apache (link externo à ibm.com) e oferece uma implementação de Java pura de um servidor da web em HTTP. Durante seu desenvolvimento, foram implementados recursos adicionais como as especificações do Java Enterprise Edition funcionando como componentes. Catalina é um contêiner do servlet que pode pegar as informações de autenticação preexistentes do ambiente e implementar a segurança gerenciada por contêiner padrão. Coyote é o protocolo de conexão do Tomcat que encaminha as chamadas entre o servidor e o cliente. Como mecanismo de JSP do Tomcat, o Jasper gerencia todos os arquivos JSP e os converte em código utilizável. Para ver todos os detalhes, consulte a documentação do Tomcat (link externo à ibm.com).

Quando implementado no ambiente do cliente, o Instana mapeará automaticamente toda a infraestrutura e identificará quais tecnologias estão interagindo entre si, com seu modelo de back-end de gráficos dinâmicos.