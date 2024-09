O agente do Instana detecta automaticamente a presença do Apache Solr e instala o sensor de monitoramento do Solr, juntamente com os sensores do JVM e o processo no qual ele está sendo executado. Além disso, sensores de monitoramento para o sistema operacional e o Docker, quando aplicável. Essa automação reduz o esforço exigido pelos membros da equipe de operações para configurar e manter o monitoramento. O Instana começa rapidamente a enviar dados de desempenho e configuração do Solr com pouco esforço.

As métricas do Solr que são rastreadas incluem: