Os módulos de HTTP do Akka (link reside fora do ibm.com) implementam uma pilha completa de HTTP no lado do servidor e do cliente sobre o agente do akka e o fluxo do akka. Não se trata de uma estrutura da web, mas de um toolkit de uso geral para fornecimento e consumo de serviços de HTTP. A API oferece vários níveis de abstração, permitindo que o desenvolvedor opte entre velocidade e controle.

O Instana é compatível com aplicativos criados com módulos de HTTP do Akka como parte de sua compatibilidade com Java. O agente do Instana detecta automaticamente a execução de processos de JVM e anexa-se a eles. Uma vez conectado, começa a coletar métricas de tempo de execução e, com o AutoTrace™, toda solicitação é rastreada de ponta a ponta, sem amostragem.