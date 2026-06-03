Observabilidade de agente de IA e LLM

Entenda, solucione problemas e governe aplicações agênticas e com tecnologia de LLM em escala
À medida que as organizações passam de experimentar a IA generativa para implementar a IA agêntica em produção, novos desafios operacionais surgem. Os sistemas de IA não são mais modelos isolados, são fluxos de trabalho dinâmicos de agentes, LLMs e serviços que tomam decisões em tempo real. As ferramentas tradicionais de observabilidade não foram projetadas para sistemas que raciocinam, evoluem e agem de forma autônoma, deixando as equipes sem a visibilidade e o contexto necessários para garantir o desempenho, manter o controle de custos e preservar a confiança.
As aplicações de IA evoluem continuamente à medida que agentes, modelos e dependências mudam, dificultando entender o que está em execução e como os componentes interagem.
As equipes não têm maneiras consistentes de medir a qualidade, a relevância e a precisão da saída em fluxos de trabalho de IA, dependendo de revisão manual e verificações pontuais.
Os sistemas de IA podem se desviar ao longo do tempo, com mudanças na latência, nas saídas e no uso de tokens que são difíceis de detectar antes de afetarem usuários ou orçamentos.
As equipes não conseguem entender com facilidade como ou por que os agentes tomam decisões, o que dificulta solucionar problemas nos fluxos de trabalho ou garantir responsabilização e governança.
O IBM Instana fornece observabilidade full-stack para aplicações com tecnologia de IA, ampliando os recursos existentes de observabilidade de IA generativa com visibilidade mais profunda do comportamento do agente, da tomada de decisões e do impacto nos negócios.
O Instana descobre automaticamente componentes de IA, rastreia fluxos de trabalho de ponta a ponta em agentes e serviços e correlaciona sinais de desempenho, custo e qualidade em uma solução unificada. Com avaliações integradas, definição de linha de base adaptativa e visibilidade no nível da tarefa sobre o raciocínio do agente, as equipes podem monitorar, entender e otimizar continuamente os sistemas de IA em produção.
O resultado é uma mudança da solução reativa de problemas para operações de IA proativas e governadas, permitindo que as equipes gerenciem o desempenho, controlem o custo e criem confiança na IA em escala.
Monitore a latência, a taxa de transferência, o uso de tokens e o custo em modelos e serviços. Identifique fatores de custo, otimize o uso e alinhe o desempenho da IA aos objetivos operacionais.
Rastreie solicitações em agentes, chamadas de LLM, ferramentas e serviços tradicionais. Visualize fluxos de trabalho completos e entenda como os componentes de IA interagem no contexto completo da aplicação.
Monitore o uso de tokens e o custo modelado em níveis detalhados para otimizar modelos, prompts e instâncias. Use esses insights para evitar estouros de custo e adequar os gastos aos objetivos de desempenho.
Usando avaliações integradas, avalie as saídas de IA quanto à precisão, relevância e consistência. Aprenda automaticamente o comportamento normal para detectar desvios, anomalias e mudanças de desempenho ao longo do tempo.
Entenda como os agentes tomam decisões visualizando fluxos de trabalho de várias etapas, uso de ferramentas e interações com LLM. Diagnostique problemas mais rápido com contexto completo sobre como os resultados são gerados.
Entenda como as decisões são tomadas e garanta que o comportamento da IA esteja alinhado à intenção do negócio.
Avalie continuamente as saídas e detecte desvios ou degradação com antecedência.
Acompanhe o uso de tokens e os fatores de custo para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência.
Reduza o MTTR e elimine a proliferação de ferramentas com visibilidade unificada em IA e aplicações.
Tenha acesso gratuito ao relatório completo do Gartner Magic Quadrant e explore como o mercado de plataformas de observabilidade está evoluindo, o que procurar em uma solução de observabilidade moderna e por que a IBM é uma opção confiável.
Veja como os agentes de IA transformam a detecção e a resolução de anomalias.
Veja como agentes de IA e LLMs preveem e previnem problemas de TI em tempo real.
O IBM Instana AI Agent and LLM Observability oferece visibilidade profunda dos sistemas de IA. Ele permite que as equipes descubram automaticamente componentes de IA, avaliem saídas, monitorem desempenho e custo e entendam como as decisões são tomadas em fluxos de trabalho complexos.
O IBM Instana rastreia automaticamente cada solicitação de IA em todo o fluxo de trabalho de IA, do prompt do usuário à inferência do modelo e a quaisquer serviços downstream, sem exigir instrumentação manual. O Instana mapeia todas as dependências, correlaciona padrões de latência e erro e destaca problemas como inferência lenta, gargalos de tokens, desempenho degradado da GPU ou falhas de prompt.
O Instana oferece visibilidade detalhada do uso de tokens e do custo em modelos, serviços e fluxos de trabalho, ajudando as equipes a identificar fatores de custo, otimizar o uso e evitar gastos inesperados.
O Instana combina monitoramento em tempo real com avaliações contínuas e definição de linha de base adaptativa para detectar problemas de desempenho, desvios e anomalias com antecedência, garantindo que os sistemas de IA permaneçam confiáveis e alinhados aos resultados pretendidos.
Sim. O Instana oferece observabilidade full stack unificada em componentes de IA e serviços tradicionais, permitindo visibilidade de ponta a ponta e solução de problemas mais rápida em aplicações híbridas.
O IBM Instana captura métricas específicas de IA, como tempo de execução de prompt, latência de inferência, contagem de tokens, comportamento de roteamento de modelo, tempo de geração de embeddings e latência de recuperação do banco de dados vetorial. Ele também mostra erros como limites de janela de contexto, prompts malformados e eventos de timeout, ajudando as equipes a monitorar tanto o comportamento do modelo quanto os serviços ao redor.
O Instana visualiza cada etapa em um pipeline de RAG ou com vários modelos, incluindo serviços de embedding, armazenamentos vetoriais, chamadas de API, endpoints de LLM e microsserviços downstream. As análises dele identificam automaticamente a causa raiz de problemas como recuperação lenta, loops de fallback, saturação do modelo ou gargalos de API, tornando a solução de problemas mais eficiente.