Observabilidade de agente de IA e LLM

O IBM Instana fornece observabilidade full-stack para aplicações com tecnologia de IA, ampliando os recursos existentes de observabilidade de IA generativa com visibilidade mais profunda do comportamento do agente, da tomada de decisões e do impacto nos negócios.​

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O Instana descobre automaticamente componentes de IA, rastreia fluxos de trabalho de ponta a ponta em agentes e serviços e correlaciona sinais de desempenho, custo e qualidade em uma solução unificada. Com avaliações integradas, definição de linha de base adaptativa e visibilidade no nível da tarefa sobre o raciocínio do agente, as equipes podem monitorar, entender e otimizar continuamente os sistemas de IA em produção.​

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O resultado é uma mudança da solução reativa de problemas para operações de IA proativas e governadas, permitindo que as equipes gerenciem o desempenho, controlem o custo e criem confiança na IA em escala.