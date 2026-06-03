Observabilidade de agente de IA e LLM

Entenda, solucione problemas e governe aplicações agênticas e com tecnologia de LLM em escala
Painel de visão geral de observabilidade de IA generativa e IBM Instana

Desafios de negócios

À medida que as organizações passam de experimentar a IA generativa para implementar a IA agêntica em produção, novos desafios operacionais surgem. Os sistemas de IA não são mais modelos isolados, são fluxos de trabalho dinâmicos de agentes, LLMs e serviços que tomam decisões em tempo real. As ferramentas tradicionais de observabilidade não foram projetadas para sistemas que raciocinam, evoluem e agem de forma autônoma, deixando as equipes sem a visibilidade e o contexto necessários para garantir o desempenho, manter o controle de custos e preservar a confiança.​
Visibilidade limitada em sistemas de IA dinâmicos​

As aplicações de IA evoluem continuamente à medida que agentes, modelos e dependências mudam, dificultando entender o que está em execução e como os componentes interagem.
Dificuldade para avaliar a qualidade da IA em escala​

As equipes não têm maneiras consistentes de medir a qualidade, a relevância e a precisão da saída em fluxos de trabalho de IA, dependendo de revisão manual e verificações pontuais.
Desempenho, comportamento e custo imprevisíveis

Os sistemas de IA podem se desviar ao longo do tempo, com mudanças na latência, nas saídas e no uso de tokens que são difíceis de detectar antes de afetarem usuários ou orçamentos.
Falta de explicabilidade e transparência nas decisões​

As equipes não conseguem entender com facilidade como ou por que os agentes tomam decisões, o que dificulta solucionar problemas nos fluxos de trabalho ou garantir responsabilização e governança.

A solução Instana AI Agent and LLM Observability

O IBM Instana fornece observabilidade full-stack para aplicações com tecnologia de IA, ampliando os recursos existentes de observabilidade de IA generativa com visibilidade mais profunda do comportamento do agente, da tomada de decisões e do impacto nos negócios.​

O Instana descobre automaticamente componentes de IA, rastreia fluxos de trabalho de ponta a ponta em agentes e serviços e correlaciona sinais de desempenho, custo e qualidade em uma solução unificada. Com avaliações integradas, definição de linha de base adaptativa e visibilidade no nível da tarefa sobre o raciocínio do agente, as equipes podem monitorar, entender e otimizar continuamente os sistemas de IA em produção.​

O resultado é uma mudança da solução reativa de problemas para operações de IA proativas e governadas, permitindo que as equipes gerenciem o desempenho, controlem o custo e criem confiança na IA em escala.

Profissional de TI analisando dashboards em uma configuração com várias telas

Funcionalidades

Descoberta Visibilidade Insights Avaliação Raciocínio do agente

Veja como funciona com uma demonstração interativa

Benefícios

Crie confiança e responsabilização em sistemas de IA​

Entenda como as decisões são tomadas e garanta que o comportamento da IA esteja alinhado à intenção do negócio.
Melhore a qualidade e a confiabilidade da IA em escala​

Avalie continuamente as saídas e detecte desvios ou degradação com antecedência.
Controle custos e otimize o desempenho​

Acompanhe o uso de tokens e os fatores de custo para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência.
Acelere a solução de problemas e simplifique as operações​

Reduza o MTTR e elimine a proliferação de ferramentas com visibilidade unificada em IA e aplicações.

Recursos

Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de observabilidade

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Perguntas frequentes

O IBM Instana AI Agent and LLM Observability oferece visibilidade profunda dos sistemas de IA. Ele permite que as equipes descubram automaticamente componentes de IA, avaliem saídas, monitorem desempenho e custo e entendam como as decisões são tomadas em fluxos de trabalho complexos.

O IBM Instana rastreia automaticamente cada solicitação de IA em todo o fluxo de trabalho de IA, do prompt do usuário à inferência do modelo e a quaisquer serviços downstream, sem exigir instrumentação manual. O Instana mapeia todas as dependências, correlaciona padrões de latência e erro e destaca problemas como inferência lenta, gargalos de tokens, desempenho degradado da GPU ou falhas de prompt.

O Instana oferece visibilidade detalhada do uso de tokens e do custo em modelos, serviços e fluxos de trabalho, ajudando as equipes a identificar fatores de custo, otimizar o uso e evitar gastos inesperados.

O Instana combina monitoramento em tempo real com avaliações contínuas e definição de linha de base adaptativa para detectar problemas de desempenho, desvios e anomalias com antecedência, garantindo que os sistemas de IA permaneçam confiáveis e alinhados aos resultados pretendidos.

Sim. O Instana oferece observabilidade full stack unificada em componentes de IA e serviços tradicionais, permitindo visibilidade de ponta a ponta e solução de problemas mais rápida em aplicações híbridas.

O IBM Instana captura métricas específicas de IA, como tempo de execução de prompt, latência de inferência, contagem de tokens, comportamento de roteamento de modelo, tempo de geração de embeddings e latência de recuperação do banco de dados vetorial. Ele também mostra erros como limites de janela de contexto, prompts malformados e eventos de timeout, ajudando as equipes a monitorar tanto o comportamento do modelo quanto os serviços ao redor.

O Instana visualiza cada etapa em um pipeline de RAG ou com vários modelos, incluindo serviços de embedding, armazenamentos vetoriais, chamadas de API, endpoints de LLM e microsserviços downstream. As análises dele identificam automaticamente a causa raiz de problemas como recuperação lenta, loops de fallback, saturação do modelo ou gargalos de API, tornando a solução de problemas mais eficiente.

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