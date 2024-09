Poupe tempo Execute processos mais rapidamente e consuma menos tempo de CPU para alterações de recursos de aplicativos IMS (transações, programas, bancos de dados e códigos de rota) em um trabalho em lote de etapa única ou on-line.

Gerencie sistemas IMS com maior facilidade Gerencie vários sistemas IMS em um ambiente sysplex ou IMSplex; visualize as informações do IMS sysplex e do IMSplex por meio de uma única interface; e automatize o tratamento de situações de erro específicas.

Redução de custos Diminua as despesas de gerenciamento de parâmetros do sistema. Use uma abordagem centralizada que torna as configurações de recursos e parâmetros mais acessíveis aos programadores que trabalham com sistemas IMS.

Operations Analytics Exponha dados de resumo de transações do IMS Connect quase em tempo real aos mecanismos de análise.