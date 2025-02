No ambiente de filas não compartilhadas, a instalação do IMS Queue Control Facility recebe mensagens que precisam ser recolocadas na fila dos SLDS ou nas filas de mensagens do gerenciador de filas do IMS. No ambiente de filas compartilhadas, a instalação do IMS Queue Control Facility recebe mensagens da fila fria. Para filas compartilhadas, a instalação do IMS Queue Control Facility recupera também as mensagens que precisam ser recolocadas na fila dos SLDS e conjuntos de dados de recuperação de estrutura de CQS (SRDS).