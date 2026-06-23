Reorganize os bancos de dados IMS enquanto permanecem online
A IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS reorganiza muitos tipos de bancos de dados IMS enquanto permanecem acessíveis às aplicações. Com esse produto, o IMS Database Administrator (DBA) agora pode reorganizar um banco de dados IMS, além de permitir o acesso total da aplicação IMS ao banco de dados.
Reorganize um banco de dados IMS
O IMS Online Reorganization Facility for z/OS lida com todas as tarefas necessárias para reorganizar um banco de dados IMS: descarregar e recarregar dados, resolver prefixos do banco de dados, reconstruir a indexação secundária, validar os ponteiros do banco de dados e copiar a imagem do banco de dados reorganizado.
Tenha todos os procedimentos de reorganização necessários em uma etapa simples, eliminando a necessidade de intervenção do operador durante e após o término da reorganização.
Reduza o tempo de inatividade do banco de dados de horas para segundos, melhorando a disponibilidade do banco de dados para aplicações ininterruptas.
Reorganize os tipos de banco de dados HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM e PHIDAM.
Proteja dados sensíveis com a criptografia onipresente do IBM Z® e controles de acesso sem a necessidade de alterações de código.
O IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS analisa e avalia as condições de gerenciamento de espaço em relação às políticas definidas pelo usuário para determinar quando os limites são violados. Ele detecta problemas antes que eles possam afetar negativamente as aplicações no IMS. Você pode agendar quando deseja reorganizar bancos de dados online predefinindo uma janela de reorganização online, ajudando a economizar recursos de DBA e tempo de CPU e aumentando a disponibilidade do banco de dados.
A fase de verificação é a primeira fase do processo de reorganização online. O IMS Online Reorganization Facility for z/OS utiliza essa fase para validar se o banco de dados IMS pode ser reorganizado. A ferramenta verifica os níveis de versão e componentes IMS, o registro DBRC e as definições DBD do banco de dados, as instruções de controle da ferramenta e se os conjuntos de dados temporários e ocultos estão alocados corretamente. A reorganização continuará se essa etapa de verificação for concluída com sucesso.
Os bancos de dados IMS são pausados brevemente para permitir que os buffers do banco de dados sejam liberados para os conjuntos de dados do banco de dados IMS. Isso garante que as atualizações mais recentes sejam capturadas nos conjuntos de dados originais do banco de dados IMS. Em seguida, os conjuntos de dados originais do banco de dados IMS são copiados para os conjuntos de dados do banco de dados ocultos do IMS. Quando essa cópia é concluída, uma segunda breve pausa é realizada para capturar todas as atualizações feitas nos conjuntos de dados do banco de dados IMS original. Essas atualizações também são aplicadas aos conjuntos de dados ocultos.
Depois que os conjuntos de dados do banco de dados IMS ocultos são criados, são descarregados por meio da ferramenta de descarregamento e recarregados por meio da ferramenta de carregamento. Se houver índices secundários, também serão reconstruídos. As relações lógicas internas são resolvidas e atualizadas por meio da ferramenta de resolução de prefixos. Os bancos de dados ocultos do IMS reorganizados são copiados por imagem com a ferramenta de cópia de imagem e podem ter seus ponteiros verificados com a ferramenta de verificação de ponteiros.
Quando a reorganização dos dados ocultos for concluída, os conjuntos de dados originais do IMS serão trocados pelos dados ocultos reorganizados do IMS. O IMS DBRC é notificado com o status do banco de dados REORG. Se as definições do banco de dados IMS DBD forem alteradas, a instalação IMS Online Reorganization executará um ACBGEN. Finalmente, o banco de dados IMS é reiniciado internamente pela ferramenta com o comando /START e a fase de aquisição é concluída.
Na etapa de conclusão, os relatórios finais são criados e os conjuntos de dados do banco de dados paralelo do IMS são excluídos.
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