IMS Online Reorganization Facility for z/OS

Os bancos de dados IMS são pausados brevemente para permitir que os buffers do banco de dados sejam liberados para os conjuntos de dados do banco de dados IMS. Isso garante que as atualizações mais recentes sejam capturadas nos conjuntos de dados originais do banco de dados IMS. Em seguida, os conjuntos de dados originais do banco de dados IMS são copiados para os conjuntos de dados do banco de dados ocultos do IMS. Quando essa cópia é concluída, uma segunda breve pausa é realizada para capturar todas as atualizações feitas nos conjuntos de dados do banco de dados IMS original. Essas atualizações também são aplicadas aos conjuntos de dados ocultos.