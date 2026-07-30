IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Validar, comparar, mapear, recuperar, relatar e regenerar definições de banco de dados e programa IMS
Garantir a integridade e consistência do banco de dados IMS
O IMS Library Integrity Utilities for z/OS valida, compara, mapeia, recupera, relata e regenera bibliotecas IMS, garantindo a integridade de ACB, DBD, PSB e MFS. Ele mapeia e compara blocos de controle, recria fontes e fornece uma interface gráfica para visualizar relacionamentos.
Proteger a consistência do banco de dados e das aplicações
Quando um banco de dados IMS é carregado com um conjunto de definições de banco de dados e, posteriormente, acessado com outro conjunto de definições de banco de dados, podem ocorrer problemas que resultem em questões de integridade dos dados. A Biblioteca IMS A ferramenta Integrity Utilities for z/OS pode detectar esses problemas antes que eles causem problemas graves de integridade dos dados nos bancos de dados de produção do IMS. A ferramenta pode evitar problemas em aplicações IMS em lote e on-line verificando os blocos de controle do IMS durante a autorização do banco de dados.
As IMS Library Integrity Utilities garantem que os recursos IMS DBD (banco de dados) e PSB (aplicação) sejam consistentes entre as principais bibliotecas.
A ferramenta ajuda a garantir que os relacionamentos e as definições do banco de dados existam quando o DBD e o PSB são criados. Ela conta com funções especiais para garantir que a biblioteca ACB do IMS seja consistente e esteja livre de problemas. Ela verifica se todos os membros ACB foram criados na mesma versão e no mesmo nível de release do IMS. Ela também pode criar um ACB do IMS a partir dos blocos de controle DBD e PSB do IMS.
As IMS Library Integrity Utilities verificam a consistência dos recursos de banco de dados e aplicação IMS em várias bibliotecas. A ferramenta pode verificar até dez bibliotecas de uma vez para garantir a consistência entre as definições IMS DBD, PSB e ACB e entre os registros IMS DBRC DB e DSG nos conjuntos de dados RECON. A ferramenta também pode comparar blocos de controle IMS DBD e PSB que têm os mesmos ou diferentes nomes e residem nas mesmas ou em diferentes bibliotecas.
As IMS Library Integrity Utilities podem converter os blocos de controle IMS DBD, PSB, MFS e ACB de volta para suas instruções de controle de origem originais. Esse recurso é útil quando as bibliotecas de origem originais não podem mais ser encontradas e as definições precisam ser alteradas. A ferramenta pode comparar as definições de tela de terminal do IMS Message Format Service (MFS) que residem nas mesmas ou em diferentes bibliotecas IMS MFS.
As IMS Library Integrity Utilities podem criar muitos relatórios para ajudar os administradores de banco de dados IMS a gerenciar as bibliotecas IMS DBD, PSB, ACB e MFS, o conjunto de dados IMS DBRC RECON e o Catálogo IMS. Os relatórios incluem mapeamentos detalhados das definições IMS DBD, PSB e ACB—bem como relatórios de matriz mostrando as comparações entre várias bibliotecas de banco de dados e aplicação. Há também relatórios que resumem o conteúdo dos conjuntos de dados da biblioteca IMS DBD, PSB e ACB.
Quando a extensão DBD/PSB Viewer do IMS Library Integrity Utilities é instalada com o IMS Administration Foundation for z/OS, o usuário pode obter uma visualização gráfica do banco de dados IMS e das estruturas das aplicações. Também é possível visualizar o código-fonte DBD e PSB do IMS, bem como os relacionamentos entre os DBDs do IMS e os DBDs lógicos, e entre os DBDs e os PSBs.
Principais recursos para manter a integridade do IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS faz parte dos pacotes de soluções IMS Tools, ajudando os administradores a gerenciar operações de forma eficiente, garantindo a consistência das bibliotecas. Ele mantém a precisão e a recuperabilidade ao validar definições, prevenir incompatibilidades, identificar diferenças e regenerar informações de controle, reduzindo riscos e apoiando operações confiáveis em larga escala.
Detectar incompatibilidades, como o uso incorreto de DBD, antes do início da execução. Isso ajuda as equipes a evitar inconsistências estruturais que podem levar à corrupção e apoia operações mais confiáveis de banco de dados IMS.
Verificar se as definições necessárias do subsistema IMS estão estabelecidas e acessíveis antes que as cargas de trabalho sejam executadas. Isso ajuda as equipes a prevenir problemas de tempo de execução causados por elementos de configuração ausentes ou incompletos.
Identificar discrepâncias comparando membros entre bibliotecas relevantes. Isso ajuda as equipes a manter os ambientes alinhados, reduzir a deriva de configuração e apoiar práticas consistentes de gerenciamento de banco de dados.
Restaurar declarações essenciais de controle de origem e reconstruir membros de biblioteca perdidos ou danificados. Isso ajuda as equipes a acelerar os esforços de recuperação e preservar as informações necessárias para manter a integridade do banco de dados.
Descubra recursos especializados
Mantenha-se atualizado com as últimas informações sobre o IMS Library Integrity Utilities for z/OS. Acesse a ficha técnica e a documentação para entender os novos recursos, revise a documentação de configuração para obter insights mais profundos que apoiem a implementação, configuração e operações contínuas no IMS Library Integrity Utilities for z/OS.