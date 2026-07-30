IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

As IMS Library Integrity Utilities garantem que os recursos IMS DBD (banco de dados) e PSB (aplicação) sejam consistentes entre as principais bibliotecas.

A ferramenta ajuda a garantir que os relacionamentos e as definições do banco de dados existam quando o DBD e o PSB são criados. Ela conta com funções especiais para garantir que a biblioteca ACB do IMS seja consistente e esteja livre de problemas. Ela verifica se todos os membros ACB foram criados na mesma versão e no mesmo nível de release do IMS. Ela também pode criar um ACB do IMS a partir dos blocos de controle DBD e PSB do IMS.