IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

O IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite que os terminais VTAM entrem no IMS Transactional Manager (IMS TM), mesmo que não sejam definidos durante o processo de definição do sistema IMS. Sem IMS ETO Support, para adicionar, excluir ou alterar terminais definidos para o IMS TM é necessário encerrar seu sistema online para incorporar as alterações.

O suporte do IMS ETO gerencia todas as suas configurações do IMS ETO, definindo opções globais e opções de substituição para usuários e terminais específicos. Por exemplo, é possível definir opções globais para toda a comunidade de usuários e substituir opções para terminais ou IDs de usuário específicos.