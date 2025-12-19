IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gerencie seu ambiente IMS ETO sem dificuldades
O IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite que os terminais VTAM entrem no IMS Transactional Manager (IMS TM), mesmo que não sejam definidos durante o processo de definição do sistema IMS. Sem IMS ETO Support, para adicionar, excluir ou alterar terminais definidos para o IMS TM é necessário encerrar seu sistema online para incorporar as alterações.
O suporte do IMS ETO gerencia todas as suas configurações do IMS ETO, definindo opções globais e opções de substituição para usuários e terminais específicos. Por exemplo, é possível definir opções globais para toda a comunidade de usuários e substituir opções para terminais ou IDs de usuário específicos.
Reduz o downtime associado ao gerenciamento de terminais VTAM, além de permitir que os usuários iniciem sessões IMS em qualquer terminal VTAM na rede, resultando em acesso mais rápido e flexível ao sistema.
Associar mensagens de saída com usuários em vez de terminais fortalece a segurança do IMS, enquanto a redução do número de macros necessárias simplifica as definições de rede de terminais, economizando tempo e armazenamento durante a configuração do sistema.
Para terminais ETO e estruturas de usuário, os recursos só são alocados quando são necessários. E quando não são mais necessários, são excluídos.
A manutenção de definições estáticas de terminais exige menos profissionais especializados em programação de sistemas.