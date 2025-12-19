IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gerencie seu ambiente IMS ETO sem dificuldades

Visão geral

O IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite que os terminais VTAM entrem no IMS Transactional Manager (IMS TM), mesmo que não sejam definidos durante o processo de definição do sistema IMS. Sem IMS ETO Support, para adicionar, excluir ou alterar terminais definidos para o IMS TM é necessário encerrar seu sistema online para incorporar as alterações.

O suporte do IMS ETO gerencia todas as suas configurações do IMS ETO, definindo opções globais e opções de substituição para usuários e terminais específicos. Por exemplo, é possível definir opções globais para toda a comunidade de usuários e substituir opções para terminais ou IDs de usuário específicos.
Melhor disponibilidade do sistema e acesso do usuário

Reduz o downtime associado ao gerenciamento de terminais VTAM, além de permitir que os usuários iniciem sessões IMS em qualquer terminal VTAM na rede, resultando em acesso mais rápido e flexível ao sistema.
Maior segurança do IMS com configuração simplificada

Associar mensagens de saída com usuários em vez de terminais fortalece a segurança do IMS, enquanto a redução do número de macros necessárias simplifica as definições de rede de terminais, economizando tempo e armazenamento durante a configuração do sistema.
Minimize o tempo de verificação e reinicialização

Para terminais ETO e estruturas de usuário, os recursos só são alocados quando são necessários. E quando não são mais necessários, são excluídos.
Reduza a manutenção

A manutenção de definições estáticas de terminais exige menos profissionais especializados em programação de sistemas.

Funcionalidades

Simplificação do gerenciamento de sistemas

O IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS simplifica o gerenciamento de ambientes IMS ETO. Embora seja compatível com todos os tipos de terminais IMS, também permite a personalização das telas de entrada e saída de usuários, assim como a exibição de mensagens de erro durante o acesso. É compatível também com o registro de informações de erro pertinentes utilizando registros de log do IMS. O IMS ETO Support mantém o controle de todas as definições do IMS ETO e permite que elas sejam atualizadas sem reinicialização do IMS.
Melhor processo para entrar e sair

O IMS ETO Support conta com recursos específicos para acesso e aprovação de ETO. Por exemplo, o produto permite que cada tipo de dispositivo (SLU1, SLU2, SLUP e ISC) migre diretamente para o modo de teste MFS após o sucesso da conexão ETO. Ele pode limpar conversas do IMS, redefinir o status do terminal e retirar mensagens existentes da fila durante a aprovação do ETO, o que pode impedir as condições de erro nas assinaturas de ETO subsequentes.
Capacidade de criar e atualizar saídas de usuário do ETO

A função IMS ETO possibilita que os usuários adaptem suas definições de terminal e de usuário utilizando várias saídas de usuário. Essas saídas devem ser escritas na linguagem Assembly, o que pode ser difícil para os clientes. O IMS ETO Support permite que as saídas dos usuários sejam criadas com parametrização de palavras-chave, para que os clientes não tenham que programar na linguagem Assembly. O usuário pode definir vários LTERMs para o mesmo usuário, configurar valores de saída automática e definir nomes de LTERM para sessões OTMA.
Segurança avançada para usuários e terminais

Com o IMS ETO Support, você tem segurança avançada para proteger comandos IMS no nível da palavra-chave. Ele oferece esse nível mais elevado de segurança por meio do uso da classe CIMS do IBM® RACF, do ponto de saída do usuário da autorização de comandos do IMS ou de perfis de segurança específicos do IMS ETO Support. Tem também a capacidade de restringir o acesso de usuários e terminais a horários específicos durante o dia.
Produtos relacionados

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenha as ferramentas de que você precisa para monitorar e gerenciar efetivamente seu ambiente de Gerenciador de Transações IMS.
IMS Tools
Melhore o desempenho dos seus sistemas IMS com ferramentas de gerenciamento de banco de dados e transações específicas de aplicativos sob demanda.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Ofereça suporte a reorganizações de banco de dados online para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e gerencie bancos de dados IMS de função completa e HALDBs
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilize um pacote de software que ofereça uma solução integrada para backup e recuperação simultâneos de vários conjuntos de dados e áreas de fast path.

Recursos

Documentação IBM
Receba informações sobre como manter e usar o produto.
Perguntas frequentes sobre pacotes de soluções IMS Tools
Encontre as respostas e receba dicas e sugestões para a configuração perfeita dos pacotes de soluções do IMS Tools.
Documentação do produto IMS Tools
Publicação de produtos IMS Tools, diretórios de programas e outros conteúdos técnicos relacionados em formato PDF.
Lista de reprodução de vídeos do IMS Tools
Esta lista de vídeos contém demonstrações e webcasts do IBM IMS e produtos e tecnologias relacionadas.
