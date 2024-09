Execute rapidamente uma inicialização a frio não programada do IMS enquanto mantém a integridade dos bancos de dados do IMS após falhas. O IMS DEDB Fast Recovery corrige os conjuntos de dados de log online (OLDS) e recupera os DEDBs que estavam ativos quando o IMS falhou. Ele também gera o JCL do utilitário MSDB Dump Recovery para ser processado antes da inicialização a frio do IMS para recuperação e atualizações do banco de dados de armazenamento principal (MSDB) e mantém os conjuntos de dados RECON do IMS Database Recovery Control (DBRC) quando necessário.