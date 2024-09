Execute cópias do IBM FlashCopy ou do STK SnapShot com máscaras VOLSER, grupos de armazenamento SMS ou uma combinação de ambos para eliminar a necessidade de especificação de volumes individuais. A ferramenta emite comandos DFSMSdss para iniciar o FlashCopy ou o SnapShot de forma transparente, de modo que nenhuma JCL adicional é necessária para executar essas ferramentas. Ele também coleta simultaneamente informações do catálogo da ICF do volume de origem, inicia cópias do FlashCopy/SnapShot para renomear a integridade e testa o encerramento das relações do FlashCopy ou do SnapShot.