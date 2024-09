O IBM ILOG CP Optimizer desempenha um papel fundamental e essencial na coleção de ferramentas do especialista em otimização para lidar com problemas práticos de planejamento e agendamento operacional.O ILOG CP Optimizer inclui um otimizador robusto que lida de forma consistente com as restrições adicionais que são comumente presentes nesses tipos de desafios.No contexto de problemas estritamente acadêmicos, como job-shop, open-shop e flow-shop, ele identifica soluções que estão à altura das soluções encontradas por algoritmos especializados de ponta.

Determinados problemas de otimização combinatória não podem ser facilmente linearizados e resolvidos com os métodos de programação matemática tradicionais. Para abordar esses desafios, o ILOG CP Optimizer oferece um extenso conjunto de restrições aritméticas e lógicas, acompanhado por um otimizador robusto que incorpora todas as vantagens do desenvolvimento por meio da criação de modelos na otimização combinatória.