Essa interface ajuda a garantir que as informações do índice sejam definidas com precisão no arquivo para melhorar a qualidade dos resultados da pesquisa. A interface do IBM Extended External Data Service pode ser integrada ao EDS Plug-in padrão para validar entradas de metadados usando um conjunto de políticas predefinidas. Essas políticas específicas do cliente podem ser armazenadas e gerenciadas por um administrador de sistema ou departamento operacional.