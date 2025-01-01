Planos de preços do IBM Hybrid Cloud Mesh

Planos do Hybrid Cloud Mesh para cada estágio da sua jornada na nuvem e na aplicação

Experimente sem custo Agende uma demonstração em tempo real
Ilustração dos destaques do Hybrid Cloud Mesh de segmentos e gráficos
Planos do Hybrid Cloud Mesh Essentials
Edição gratuita US$ 0 10 RU

Ideal para equipes que exploram ou testam conectividade segura de aplicativos para até 10 RUs.

 Experimente sem custo Essentials Starter A partir de US$ 400 por mês | Unidades de 1 RU Quantidade mínima de 10 RU

Ideal para equipes em crescimento que precisam de conectividade flexível. Pagamento conforme o uso.

 Essential Plus A partir de US$ 3000 por mês | Blocos de 100 RU

Ideal para empresas que executam cargas de trabalho de missão crítica em grande escala.

Migrações de VM sem tempo de inatividade

Modernização do Z

Ativação da IA agêntica

Rede de aplicações de autoatendimento para equipes de aplicações

Conectividade de aplicativos na camada da aplicação

Rede zero trust

Aplicações sem localização

Conectividade entre nuvens e regiões

Alta disponibilidade e resiliência

Implementação em vários ambientes

Plano de gerenciamento e controle de SaaS

Suporte padrão ao produto

Somente suporte da comunidade

Suporte avançado disponível

Direitos de uso do Red Hat Service Interconnect

Direitos de uso próprios

Direitos de uso do skupper

Integração do Skupper Brownfield

*Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 
Dê o próximo passo

Tudo pronto para agilizar e simplificar a conectividade das aplicações nos ambientes híbridos?

 Agende uma demonstração em tempo real Solicite área de testes

Limitações da versão gratuita: máximo de 10 RUs; cancelamento após 3 meses sem uso; apenas suporte da comunidade.

Limitações da versão de teste: exige aprovação d setor de vendas da IBM; máximo de 100 RU; suporte via pré-vendas da IBM