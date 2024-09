A solução Humio Log Management for IBM Cloud® Paks ajuda a ter observabilidade em tempo real de todos os dados de produção estruturados e não estruturados relevantes sem interrupções. Lide com grandes cargas de ingestão de vários TB/dia com facilidade e identifique instantaneamente pontos de atenção e ameaças em qualquer ambiente de computação complexo. Disponível no local e na nuvem.