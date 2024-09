Com três edições disponíveis, o IBM Security Guardium Insights SaaS oferece soluções de conformidade e segurança de dados com base em suas necessidades específicas. Com integrações de fontes de dados, fluxos de trabalho fáceis de usar e uma interface de usuário simples, o Guardium Insights SaaS pode atender às necessidades de grandes empresas com equipes de segurança de dados experientes e de pequenas empresas que estão começando com a conformidade de dados.