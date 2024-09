O IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services é uma interface de mensagens SWIFT totalmente certificada (SWIFTNet FIN, Interact, FileAct e RMA) que já é capaz de proporcionar benefícios no mundo em constante mudança do SWIFT.

Comece com um sistema projetado com a disponibilidade necessária para a evolução para mensagens SWIFT em tempo real. Em seguida, consolide sua interface de mensagens SWIFT redundante ou em fim-de-ciclo em uma única solução onde cada unidade e seus clientes sintam que a solução é apenas para eles. Esteja pronto para aproveitar as vantagens de redes emergentes - Blockchain, pagamentos instantâneos, redes regionais - sem mudar o back-office.