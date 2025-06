A IBM está oferecendo uma redução de 15% em todos os preços de tabela das soluções IBM Storage FlashSystem 5xxx e FlashSystem 7xxx.

Além disso, faça o pedido de uma solução IBM FlashSystem com configuração padrão com um processamento de pedido em 2 dias. As configurações padrão são configurações pré-empacotadas e de melhores práticas que atendem às necessidades dos negócios.