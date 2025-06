Cada minuto é importante no setor de saúde. As soluções IBM Storage FlashSystem para o setor de saúde fornecem acesso rápido e fácil a registros médicos e dados de pacientes. Ter as informações corretas sobre o caso na ponta dos dedos dos profissionais é essencial para agilizar as operações do setor de saúde, ajudando a eliminar exames duplicados e procedimentos desnecessários. Esses aprimoramentos levam a melhores decisões em relação ao atendimento ao paciente, melhoram a qualidade do tratamento e aceleram os fluxos de trabalho e os processos para que os pacientes possam se recuperar mais rapidamente, reduzindo significativamente os custos.

Além disso, o IBM Storage FlashSystem para sistemas do setor de saúde está em conformidade com os padrões do setor, incluindo o National Institute of Standards and Technology (NIST) e a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA). Essa conformidade é fundamental para garantir a segurança e a confidencialidade das informações dos pacientes.