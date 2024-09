Com frequência, os clientes precisam atualizar em massa metadados, configurações de segurança ou estruturas de armazenamento para grandes quantidades de objetos armazenados, como documentos, pastas, objetos personalizados e assim por diante, dentro dos ambientes do IBM FileNet® Content Manager. O IBM FileNet UpdateManagerCE é capaz de executar essas tarefas por meio de funcionalidades integradas. Recursos opcionais também estão disponíveis com o uso de tecnologias de script e Java. A ferramenta também oferece suporte às atividades administrativas do IBM FileNet Content Manager em execução no local ou no DBA SaaS.