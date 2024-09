O IBM® Export for FileNet® Image Manager exporta documentos de forma rápida e fácil a partir do IBM FileNet Image Services.

O procedimento pode ser realizado em um IBM FileNet BatchIt em conformidade com o formato de entrada para importação em um back-end do FileNet, sem etapas adicionais. O aplicativo fornece recursos de pontos de verificação e reinicialização para administração conveniente do procedimento.