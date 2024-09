Em um mundo em que a confiança, a transparência e a IA explicável são importantes, todas as organizações precisam do conforto e da conformidade para entender como as informações e decisões analíticas estão sendo tomadas.

Documente, governe e monitore modelos de aprendizado de máquina em uma plataforma de dados e IA multinuvem com suporte do RedHat OpenShift e aplique a governança do ciclo de vida, o gerenciamento de riscos e a conformidade regulamentar aos seus negócios.