IBM® Security Expert Labs

Apresentação do Security Expert Essentials A assinatura do IBM Security Expert Essentials oferece acesso a conhecimento com opções básicas, padrão e aprimoradas. Você passa a ter um relacionamento mais próximo com a IBM, prioridade na fila e advocacia para casos de suporte e ajuda a expandir a qualificação e aumentar a eficiência operacional, incluindo uma extensão virtual da sua equipe de segurança.