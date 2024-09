O IBM® Essential Management é uma oferta de serviços gerenciados da IBM Expert Labs que fornece acesso a especialistas de produtos que gerenciam seu software e aplicativos IBM. Nossa equipe líder no setor é especializada em entrega pontual e de alta qualidade para garantir que sua empresa permaneça no caminho certo para o sucesso. Quando nosso especialista gerencia seu software, você obtém acesso instantâneo aos melhores talentos e resultados sem a necessidade de se preocupar com a execução.