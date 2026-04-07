Cálculo de emissões de GEE com autoatendimento — impulsionado pelo conhecimento especializado do Envizi
Nem todo cálculo de emissões requer uma plataforma de contabilidade completa ou uma solução personalizada. O Envizi Emissions Calculations in Excel permite cálculos práticos de emissões em ambientes de planilhas que você já conhece.
Os usuários preenchem modelos pré-configurados com dados de atividades (como consumo de energia ou uso de combustível), enquanto as fórmulas incorporadas recuperam fatores de emissões da biblioteca de fatores do Envizi para calcular os resultados.
Criado para profissionais, ideal para:
Acesse um catálogo gerenciado de fatores de emissões globais e regionais, garantindo cálculos atualizados e transparentes. Selecione os fatores de emissões de sua preferência para cálculo sem a complexidade de construir, manter ou atualizar uma biblioteca interna de fatores de emissões.
Comece rapidamente com fórmulas criadas previamente, filtros de entrada de atividades predefinidos e modelos prontos para uso que simplificam a entrada de dados, reduzem a configuração manual e ajudam a garantir cálculos precisos e padronizados de emissões desde o primeiro dia.
Siga métodos de cálculo alinhados ao Protocolo de GEE. Utilize a lógica contida no algoritmo de seleção de fatores do Envizi para calcular as emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3 para gerar relatórios confiáveis, padronizados e prontos para auditoria em todos os casos de uso.
Use o Envizi Emissions Calculations in Excel como ponto de partida, com a flexibilidade para escalar para o IBM Envizi Suite mais amplo, incluindo contabilidade de emissões e relatórios automatizados, à medida que a maturidade dos dados de emissões e as necessidades de relatórios empresariais aumentam.
Não. O Envizi Emissions Calculations in Excel foi projetado para cálculo e análise de autoatendimento. As empresas que exigem fluxos de trabalho governados, controles e relatórios prontos para auditoria devem usar as soluções Emissions Accounting do Envizi.
O Envizi Emissions API foi criado para desenvolvedores e ISVs que criam suas próprias soluções de emissões. O Emissions Calculations in Excel foi desenvolvido para usuários corporativos que desejam calcular emissões diretamente no Excel — sem necessidade de programação.
O Envizi Emissions Calculations in Excel permite o cálculo e a análise das emissões. Muitos clientes as utilizam como entrada para processos mais amplos de geração de relatórios ou como um trampolim para uma plataforma completa de contabilização de GEE.
Os Envizi Emissions Calculations in Excel utiliza fatores de emissões governados pelo Envizi para os Escopos 1, 2 e 3,