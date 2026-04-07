Nem todo cálculo de emissões requer uma plataforma de contabilidade completa ou uma solução personalizada. O Envizi Emissions Calculations in Excel permite cálculos práticos de emissões em ambientes de planilhas que você já conhece.

Os usuários preenchem modelos pré-configurados com dados de atividades (como consumo de energia ou uso de combustível), enquanto as fórmulas incorporadas recuperam fatores de emissões da biblioteca de fatores do Envizi para calcular os resultados.

Criado para profissionais, ideal para: