O IBM Environmental Intelligence Suite permite o monitoramento em tempo real das condições climáticas para ajudar você a prever o possível impacto dos riscos climáticos e meteorológicos. Com a combinação de dados meteorológicos, analytics sobre o risco climático e recursos de contabilidade de carbono, os serviços de monitoramento do conjunto disponibilizam as ferramentas necessárias para você tomar as decisões que podem manter sua empresa em funcionamento.