Calcule suas emissões internas de carbono e as emissões da sua cadeia de suprimentos usando as APIs de emissões de gases de efeito estufa (GEE). De acordo com o protocolo de GEE, as APIs são uma coleção de seis endpoints que podem ser utilizados em um conjunto de dados estruturados para fornecer detalhes e cálculos das emissões dos escopos 1, 2 e 3.



Com o aplicativo Carbon Performance Engine, você reúne dados das atividades da sua organização e os organiza em um formato estruturado. Você reúne dados das atividades que podem gerar emissões, como o uso de aquecimento, vazamentos de refrigeração e consumo de combustível da frota, e então fornece esses dados em formato JSON por meio dos seis endpoints da API.