O IBM Environmental Intelligence Suite está disponível com licença baseada em consumo. A autorização básica oferece uma ampla gama de funcionalidades, e há opções flexíveis para adicionar as soluções que melhor atendem a suas necessidades de negócios durante seu crescimento. O modelo de preços é adequado para o caso de uso e a persona que você está procurando. Ele foi projetado para ser escalável, atendendo a uma gama de usuários, desde cientistas de dados e gerentes de linha de negócios até clientes, facilitando a criação de aplicações de risco climático sob medida. Também oferece soluções específicas do setor baseadas em fluxos de trabalho para impulsionar a eficiência operacional.