As condições climáticas severas e os eventos meteorológicos estão ficando mais imprevisíveis, resultando em maior incerteza na avaliação dos riscos físicos e de transição dos ativos e cadeias de suprimentos. O Environmental Intelligence Suite combina dados históricos, dados meteorológicos, geoespaciais e uma modelagem complexa para ajudar a quantificar a exposição ao risco e auxiliar no planejamento de contingência e no gerenciamento de riscos.