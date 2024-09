Com a solução de governança de processos do ELM, você pode impulsionar a transformação digital e a conformidade documentando seu processo usando orientação personalizada ou reutilizando orientações de frameworks e padrões do setor, executar usando as ferramentas certas para implementar o processo documentado e, finalmente, governar para provar seu sucesso usando os relatórios certos para garantir a conformidade usando uma fonte única de verdade.