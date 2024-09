Fortaleça os controles e as permissões de acesso para garantir o compartilhamento seguro dos dados somente com os destinatários pretendidos, não com pessoas com acesso não autorizado. Reduza os riscos de segurança de dados removendo quaisquer ativos de dados sensíveis que possam ser expostos pelos seus provedores de nuvem (AWS, GCP, Azure) ou dentro de seus aplicativos SaaS (Google Drive, OneDrive, Slack, Salesforce e outros).