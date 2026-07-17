Docling para o IBM Watsonx

Converta documentos em dados estruturados para IA
Seus dados estão presos em documentos complexos
O Docling for IBM watsonx é uma ferramenta de inteligência documental que transforma documentos complexos e não estruturados em dados estruturados, prontos para IA. Ele converte PDFs, imagens, apresentações de slides e outros formatos em outputs que fluxos de trabalho de busca, RAG e agentes podem usar de forma mais eficaz, ajudando as equipes a obter resultados mais precisos e confiáveis.
Construído com base no toolkit de código aberto Docling desenvolvido pela IBM, o Docling for IBM watsonx oferece às equipes uma maneira mais rápida de passar da experimentação para a produção por meio de um serviço gerenciado. Ele também oferece acesso simples à interface do usuário e à API para processamento automatizado de documentos.
Tudo o que você precisa para preparar documentos para IA
Transforme documentos brutos em formatos estruturados como Markdown, JSON e HTML que são mais fáceis de usar para busca, RAG e fluxos de trabalho agênticos. Com inputs mais limpos e consistentes, as equipes podem melhorar a qualidade da recuperação e obter resultados mais precisos e confiáveis dos sistemas de IA subsequentes.
A extração básica pode remover a estrutura que torna um documento compreensível. O Docling é projetado para reter o contexto, como layout, hierarquia, tabelas e ordem de leitura, para que o significado original do documento permaneça intacto.
Processe PDFs, imagens, apresentações de slides, formulários, planilhas, arquivos de áudio e mais em uma única plataforma. Em vez de juntar várias abordagens, as equipes podem trabalhar com muitos tipos de formatos de maneira mais consistente, reduzindo a proliferação de ferramentas e simplificando como o conteúdo é integrado aos fluxos de trabalho de IA.
Comece rapidamente na interface do usuário para fazer upload de documentos, testar configurações de conversão e inspecionar resultados. Quando estiver tudo pronto para escalar, use a API para incorporar e automatizar o processamento de documentos em aplicações, pipelines de dados e fluxos de trabalho de IA.
Coloque o conhecimento da sua empresa em prática
Converta PDFs, imagens, apresentações, formulários e mais em outputs estruturados para uso posterior em IA.
Extraia os campos que você precisa de documentos não estruturados para formatos padronizados, facilitando o uso em IA.
Limpe, estruture, fragmente, enriqueça e valide o conteúdo do documento para uso confiável em aplicações e fluxos de trabalho de IA.
Analise e preserve a estrutura, o layout e o significado de documentos complexos para que os sistemas de IA possam interpretá-los melhor.
Melhore a qualidade da recuperação transformando documentos em conteúdo estruturado e pronto para fragmentação para pipelines RAG.
Ajude os usuários a encontrar o conteúdo certo convertendo documentos em dados prontos para busca para melhor indexação e recuperação.
Permita que agentes de IA ajam de forma mais confiável com inputs que eles possam interpretar e usar de maneira mais eficaz.
Melhore a qualidade dos dados de treinamento convertendo dados brutos em outputs mais limpos e padronizados em larga escala.
O Docling começou como um kit de ferramentas de código aberto desenvolvido pela IBM e doado para a Linux Foundation. Hoje, é um projeto impulsionado pela comunidade com mais de 40 milhões de downloads e contribuições contínuas da IBM.
O Docling for IBM watsonx aproveita essa base e é oferecido como um serviço gerenciado para equipes que buscam chegar à produção mais rapidamente.
Explore os preços
A precificação do Docling para IBM watsonx é baseada em Unidades de Recursos, ou RUs, para simplificar o uso entre diferentes tipos de documentos.
1 RU equivale a 1.000 páginas ou objetos (para arquivos como PDFs, imagens ou slides) ou 50 milhões de caracteres (para arquivos como texto simples ou planilhas).
*Docling é uma marca registrada da LF Projects, LLC. Para mais informações sobre o Docling, veja docling.ai.