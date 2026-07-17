Docling para o IBM Watsonx

O Docling for IBM watsonx é uma ferramenta de inteligência documental que transforma documentos complexos e não estruturados em dados estruturados, prontos para IA. Ele converte PDFs, imagens, apresentações de slides e outros formatos em outputs que fluxos de trabalho de busca, RAG e agentes podem usar de forma mais eficaz, ajudando as equipes a obter resultados mais precisos e confiáveis.

Construído com base no toolkit de código aberto Docling desenvolvido pela IBM, o Docling for IBM watsonx oferece às equipes uma maneira mais rápida de passar da experimentação para a produção por meio de um serviço gerenciado. Ele também oferece acesso simples à interface do usuário e à API para processamento automatizado de documentos.