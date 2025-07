O Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud pode ajudar as empresas a construir um ambiente de trabalho remoto ágil e de longo prazo, usando áreas de trabalho na nuvem para otimizar o desempenho, a segurança e a conformidade do usuário final. A solução pode ser compatível com uma variedade de casos de uso difíceis, incluindo streaming de voz e vídeo, dispositivos pessoais compatíveis e cargas de trabalho que fazem uso intenso de mídia.