O IBM DevOps Test Virtualization permite testes iniciais e frequentes no ciclo de vida do desenvolvimento. Para excluir as dependências, ele virtualiza parte ou toda a aplicação ou banco de dados. Assim, as equipes de teste de software não precisam esperar pela disponibilidade desses recursos para começar.

O IBM DevOps Test Virtualization permite que as equipes comecem a testar o mais cedo possível, para que as correções aconteçam logo no início, quando são mais baratas e menos disruptivas para a equipe de entrega e ajudam a manter o lançamento dentro do prazo.