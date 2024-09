O IBM DevOps Test Performance ajuda as equipes de teste de software a testar mais cedo e com mais frequência, por meio do "shift test". O IBM DevOps Test Performance valida a escalabilidade de aplicações web e de servidor, identifica a presença e a causa de gargalos de desempenho do sistema e reduz os testes de carga. As equipes de teste de software podem rapidamente executar testes de desempenho que analisam o impacto da carga nas aplicações.