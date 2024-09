Melhore o desempenho com esta plataforma de testes contínuos baseada na web, desenvolvida com tecnologias modernas e nativas da nuvem, que permitem que as equipes de testes executem uma variedade de testes, incluindo testes de API, funcionais e de desempenho, e se beneficiem de uma visão completa do progresso dos testes. O IBM DevOps Test Hub foi desenvolvido no Docker para facilitar a implementação. Você pode escalar seus testes em sistemas na nuvem ou no local com suporte nativo ao Docker, Kubernetes, IBM Red Hat OpenShift e IBM Red Hat Enterprise Linux.