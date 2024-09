Um conjunto abrangente de dashboards é fornecido em diferentes plataformas de relatórios, incluindo o Cognos Analytics, para fornecer insights fáceis de aplicar a várias necessidades de usuário, de analistas de desempenho a planejadores de capacidade e gerenciamento de operações de TI. Os dados selecionados também podem ser transmitidos para a plataforma de análise externa de sua preferência, como Splunk ou Elastic Stack, por meio do uso do IBM Common Data Provider for z Systems, permitindo que os dados do IBM Z sejam visíveis e aproveitados nas plataformas de toda a empresa.