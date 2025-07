A IBM e o IDUG firmaram uma parceria para fornecer aos usuários do Db2 a oportunidade de validar suas qualificações e ganhar um badge e/ou certificação. Normalmente, os exames de certificação estão disponíveis exclusivamente nas Conferências do IDUG. Essa plataforma também oferece aos usuários acesso a oportunidades de certificação fora dos eventos do IDUG.

Esses exames estão abertos a qualquer pessoa que queira um badge no IBM Db2 for Linux, UNIX e Microsoft Windows. Para se inscrever, compre um exame por meio do site do IDUG, nomeie um fiscal e faça o exame no evento recomendado do IDUG ou RDUG.

Se você fizer um exame fora de um evento oficial, terá que indicar seu próprio fiscal. Para obter orientações sobre esse processo, acesse a página de entrada de seu exame e siga as etapas na seção "Processo".