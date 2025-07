As duas ofertas de avaliação gratuita disponíveis são Db2 SaaS on Cloud e Db2 Warehouse SaaS on Cloud (Db2whc).

O IBM Db2 on Cloud é uma solução de banco de dados SaaS totalmente gerenciada, fácil de implantar e escalável on demand para suas cargas de trabalho transacionais (OLTP).

O IBM Db2 Warehouse on Cloud é um data warehouse na nuvem totalmente gerenciado e elástico, criado para análise de dados de alto desempenho e IA. Está disponível no IBM Cloud e AWS